«Ноттингем Форест» объявил о переходе Густаво Скарпы из чемпионата Бразилии

Нападающий «Палмейраса» Густаво Скарпа перешел в «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 28-летнего бразильца с английской командой рассчитан до июня 2026 года. Сумма трансфера — 12 миллионов евро.

Скарпа в текущем сезоне провел 58 матчей за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.