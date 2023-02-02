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Сегодня, 22:13

«Ноттингем Форест» объявил о подписании нападающего Андре Айю

Ана Горшкова
Корреспондент
Андре Айю.
Фото ФК «Ноттингем Форест»
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«Ноттингем Форест» объявил о подписании нападающего Андре Айю.

33-летний футболист присоединился к команде в статусе свободного трансфера и подписал контракт до конца сезона. Айю будет носить футболку с номером 42.

В текущем сезоне он провел 10 матчей за катарский «Аль-Садд», забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. 29 января 2023 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Ноттингем Форест» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко за 20 матчей.

Источник: ФК Ноттингем
Андре Айю
ФК Ноттингем Форест
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