«Ноттингем Форест» попросит разрешить Хендерсону сыграть против «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест» попросит разрешения у «Манчестер Юнайтед» задействовать голкипера Дина Хендерсона в полуфинальных матчах Кубка английской лиги против «красных дьяволов», сообщает The Independent.

Накануне Хендерсон помог «Форест» выиграть серию послематчевых пенальти против «Вулверхэмптона» и выйти в 1/2 финала Кубка лиги, где теперь «лесники» сыграют против «Юнайтед».

Хендерсон принадлежит как раз «Юнайтед», и правила аренды запрещают ему играть против своего родительского клуба.

По этой самой причине голкипер пропустил выезд на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ 27 декабря.