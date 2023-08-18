«Ноттингем Форест» в добавленное время вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 2-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Тайво Авонийи. «Шеффилд» отыгрался благодаря голу Густаво Хамера на 48-й минуте. Победу «Ноттингем Форест» принес точный удар Криса Вуда на 90-й минуте.

«Ноттингем Форест» одержал первую победу в текущем розыгрыше АПЛ. В следующем туре команда Стива Купера в гостях сыграет с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 26 августа.

«Шеффилд», еще не набравший очков в этом чемпионате, 27 августа на своем поле встретится с «Манчестер Сити».