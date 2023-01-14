«Ноттингем Форест» согласовал трансфер полузащитника «Палмейраса» Данило

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«Ноттингем Форест» согласовал покупку полузащитника «Палмейраса» Данило, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Лесники» заплатят за 21-летнего бразильца около 20 миллионов евро. В субботу, 14 января футболист прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить долгосрочный контракт с клубом.
На счету Данило 12 голов и 9 результативных передач в 141 матче за «Палмейрас». Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования