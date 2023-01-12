«Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги. На этой стадии команды будут играть по два матча.

«Саутгемптон» сыграет против «Ньюкасла», а «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Первые встречи пройдут 23 января.

В среду, 11 января, «Саутгемптон» выиграл у «Манчестер Сити» (2:0), а «Ноттингем Форест» по пенальти переиграл «Вулверхэмптон».