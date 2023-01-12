«Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка английской лиги

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Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка английской лиги. На этой стадии команды будут играть по два матча.
«Саутгемптон» сыграет против «Ньюкасла», а «Ноттингем Форест» встретится с «Манчестер Юнайтед». Первые встречи пройдут 23 января.
В среду, 11 января, «Саутгемптон» выиграл у «Манчестер Сити» (2:0), а «Ноттингем Форест» по пенальти переиграл «Вулверхэмптон».
Your confirmed Semi-Final ties as Wembley awaits ?#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/YZVVYkJtSt— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 11, 2023