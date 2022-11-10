«Ноттингем Форест» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги

«Ноттингем Форест» выиграл у «Тоттенхэма» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине Ренан Лоди и Джесси Лингард отметились забитыми мячами.