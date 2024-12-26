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«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» сыграют в АПЛ 26 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм» сыграют в АПЛ в четверг, 26 декабря. Игра, которая пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия), начнется в 18.00 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Смотреть английский футбол бесплатно можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучайте ключевые события и результат игры «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
Тоттенхэм

После 17 туров «Ноттингем Форест» занимал четвертое место с 31 очком, в предыдущем матче «лесники» обыграли «Брэнтфорд» (2:0). У «Тоттенхэма» — 23 очка и 11-я строчка в таблице, в воскресенье «шпоры» уступили «Ливерпулю» (3:6).

ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
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