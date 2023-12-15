«Ноттингем Форест» сыграет с «Тоттенхэмом» в матче 17-го тура чемпионата Англии в пятницу, 15 декабря. Игра пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 16 туров английской премьер-лиги команда из Ноттингема набрала 14 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Шпоры с 30 баллами располагаются на 5-й строчке.

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