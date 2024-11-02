Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:01

«Ноттингем» разгромил «Вест Хэм» и поднялся на третье место в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Ноттингем Форест» с крупным счетом обыграл «Вест Хэм» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд».

Голы забили Крис Вуд, Каллум Хадсон-Одои и Ола Айна. На 45+2-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Эдсон Альварес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Ноттингем» (19 очков) одержал третью победу подряд в АПЛ и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Вест Хэм» находится на 14-й строчке с 11 баллами.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
3:0
Вест Хэм

В другом матче «Ипсвич» дома сыграл вничью с «Лестером» — 1:1. Голы забил Лиф Дэвис и Джордан Айю.

С 77-й минуты «Ипсвич» играл в меньшиснвте, так как Келвин Филлипс получил вторую желтую.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
02 нояб, 18:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:1
Лестер

Источник: Таблица АПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Ноттингем Форест

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в Москве 2 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя