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«Ноттингем Форест» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
11 января. «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 1:1, 4:3 — с.п.
Фото Reuters
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«Ноттингем Форест» пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Команда Стивена Купера по пенальти переиграла «Вулвехэмптон».

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Защитник Вилли Боли, который прошлым летом перешел из «Вулверхэмптона» в «Ноттингем», открыл счет на 18-й минуте. «Волки» отыгрались во втором тайме благодаря голу Рауля Хименеса.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Ноттингема» — 4:3. У хозяев не смог забить Сэм Сарридж, а у гостей Рубен Невеш и Джозеф Ходж.

Соперник «Ноттингем Форест» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
11 янв, 22:45. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Вулверхэмптон Уондерерс

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ноттингем Форест
0
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