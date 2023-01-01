«Челси» потерял очки в матче с «Ноттингем Форест»

«Челси» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Синие» открыли счет в первом тайме, когда на 16-й минуте отличился нападающий Рахим Стерлинг.

Но во второй половине матча счет сравнял защитник «Ноттингема» Серж Орье.

«Челси» выиграл только один из последних семи матчей. Команда идет на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

До этого были поражения от «Ньюкасла», «Арсенала» и «Брайтона», а также ничьи с «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед». Единственная победа — над «Борнмутом».

«Ноттингем» остается в зоне вылета: 17-е место и 14 очков.