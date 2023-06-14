«Ноттингем Форрест» не стал продавать футболиста за 30 миллионов фунтов — это мог быть новый рекорд клуба

«Ноттингем Форрест» отказался продавать полузащитника Бреннана Джонсона «Брентфорду» за 30 миллионов фунтов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Эта продажа могла стать рекордной для «лесников», но клуб не рассматривает вариант с продажей 22-летнего валлийца. «Брентфорд» собирается сделать еще одно предложение по футболисту в надежде убедить «Ноттингем Форрест» согласиться на трансфер.

Бреннан Джонсон — воспитанник «Ноттингем Форрест». В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду во всех турнирах.