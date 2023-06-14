Сегодня, 20:34
«Ноттингем Форрест» отказался продавать полузащитника Бреннана Джонсона «Брентфорду» за 30 миллионов фунтов, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Эта продажа могла стать рекордной для «лесников», но клуб не рассматривает вариант с продажей 22-летнего валлийца. «Брентфорд» собирается сделать еще одно предложение по футболисту в надежде убедить «Ноттингем Форрест» согласиться на трансфер.
Бреннан Джонсон — воспитанник «Ноттингем Форрест». В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду во всех турнирах.