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Сегодня, 20:34

«Ноттингем Форрест» не стал продавать футболиста за 30 миллионов фунтов — это мог быть новый рекорд клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форрест» отказался продавать полузащитника Бреннана Джонсона «Брентфорду» за 30 миллионов фунтов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Эта продажа могла стать рекордной для «лесников», но клуб не рассматривает вариант с продажей 22-летнего валлийца. «Брентфорд» собирается сделать еще одно предложение по футболисту в надежде убедить «Ноттингем Форрест» согласиться на трансфер.

Бреннан Джонсон — воспитанник «Ноттингем Форрест». В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Ноттингем Форест
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