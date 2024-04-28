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Сегодня, 20:26

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем» и сократил отставание от «Арсенала» в таблице

Алина Савинова
Игроки «Манчестер Сити».
Фото AFP
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«Манчестер Сити» на выезде победил «Ноттингем» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 2:0.

У гостей на 32-й минуте отличился Йошко Гвардиол, а на 71-й гол забил Эрлин Холанн. В обоих голевых эпизодах ассистировал Кевин Де Брейне.

Горожане набрали 79 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко, однако у команды Хосепа Гвардиолы еще матч в запасе.

«Ноттингем» (26 баллов) занимает 17-е место в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
28 апр, 18:30. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:2
Манчестер Сити

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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