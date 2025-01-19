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Сегодня, 19:01

«Ноттингем» дома обыграл «Саутгемптон»

Алина Савинова
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«Ноттингем» победил «Саутгемптон» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Голы хозяев в первом тайме забили Эллиотт Андерсон, Каллум Хадсон-Одои и Крис Вуд. У гостей во втором тайме отличился Ян Беднарек, а в добавленное время еще один мяч забил Пол Онуачу.

«Ноттингем» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. Команда с 44 очками занимает третье место в АПЛ, уступая расположившемуся на второй позиции «Арсеналу» (44) по дополнительным показателям. «Саутгемптон» заработал только 6 очков за сезон и идет на последней строчке в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
19 янв, 17:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
3:2
Саутгемптон
Футбол
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
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