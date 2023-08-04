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Сегодня, 12:30

«Ноттингему» грозят судебные разбирательства из-за долгов перед футболистами и агентами

Ана Горшкова
Корреспондент
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У «Ноттингема» обнаружены долги на миллионы фунтов перед футболистами и агентами, сообщает Daily Mail.

По данным источника, игрокам, которые ушли из клуба этим летом, до конца июля должны были выплатить бонусы за сохранение места в АПЛ, но этого не произошло. Ожидается, что теперь бонусы будут выплачены до конца августа.

Агенты, которые не получили комиссионные по итогам трансферной кампании «Ноттингема» в прошедшем сезоне, рассматривают возможность подачи судебного иска против клуба. Они готовы пойти на это, если задолженности не будут погашена в ближайшее время.

В сезоне АПЛ-2022/23 «Ноттингем» занял 16-е место, набрав 38 очков в 38 матчах.

Источник: Daily Mail
ФК Ноттингем Форест
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