«Ноттингему» грозят судебные разбирательства из-за долгов перед футболистами и агентами

У «Ноттингема» обнаружены долги на миллионы фунтов перед футболистами и агентами, сообщает Daily Mail.

По данным источника, игрокам, которые ушли из клуба этим летом, до конца июля должны были выплатить бонусы за сохранение места в АПЛ, но этого не произошло. Ожидается, что теперь бонусы будут выплачены до конца августа.

Агенты, которые не получили комиссионные по итогам трансферной кампании «Ноттингема» в прошедшем сезоне, рассматривают возможность подачи судебного иска против клуба. Они готовы пойти на это, если задолженности не будут погашена в ближайшее время.

В сезоне АПЛ-2022/23 «Ноттингем» занял 16-е место, набрав 38 очков в 38 матчах.