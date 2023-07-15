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Сегодня, 15:47

Деклан Райс: «Артета — огромная причина, почему я выбрал «Арсенал»

Руслан Минаев
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Новичок «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями после перехода в состав «канониров».

«Прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. В свой первый день я уже чувствую себя как дома.

Я следил за игрой «Арсенала» в течение последних двух сезонов. Прошлый сезон был выдающимся, были обыграны почти все команды, кроме «Ман Сити». Микель Артета и его подход к работе, этот молодой и энергичный состав — все собраны для того, чтобы вернуть «Арсенал» туда, где он и должен быть. Знаю, что фанаты действительно хотят этого.

Артета — огромная причина, почему я здесь. Я знаю, что он вытянет из меня все самое лучшее. Я знаю, что мне нужно подняться еще на один уровень. Буду рад работать с ним», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Трансфер Райса, как отмечает пресс-служба «Вест Хэма», стал рекордным для английского футбола. Игрок будет выступать в «Арсенале» под 41-м номером.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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