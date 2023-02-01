Новичок «Челси» Энцо Фернандес 1 февраля прилетит в Лондон

Новичок «Челси» Энцо Фернандес в среду, 1 февраля, прилетит в Лондон, сообщает The Guardian.

Лондонский клуб успел оформить трансфер хавбека «Бенфики» перед самым закрытием зимнего трансферного окна.

Трансфер обошелся «синим» в 121 миллион евро и стал рекордным для английского футбола.

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник стал самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В этом сезоне на счету 22-летнего аргентинца 29 матчей за «орлов», 4 гола и 7 результативных передач.