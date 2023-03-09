Новичок «Челси» Фернандес удивлен тем, что его имя скандируют болельщики

Новичок «Челси» Энцо Фернандес рассказал об эмоциях от игры в «Челси».

«То, что я стал чемпионом мира, не меняет моего голода. Я всегда буду стремиться к большему. Играть за «Челси» — это очень сильная мотивация, играть в АПЛ тоже. Люди скандируют мое имя и это что-то невообразимое, потому что я приехал совсем недавно», — цитирует Фернандеса сайт «Челси».

Футболист перешел в лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2023 года. 22-летний аргентинец отметился одной результативной передачей с момента перехода в «Челси».