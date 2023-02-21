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Сегодня, 18:42

Новичок «Челси» Сантос прибыл в Бразилию для завершения перехода в «Палмейрас» на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новичок «Челси» Андре Сантос прибыл в Бразилию, чтобы пройти медицинское обследование перед тем, как присоединиться к «Палмейрасу» на правах аренды, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, «синие» планировали, что защитник будет частью команды до конца сезона-2022/23, но клуб не смог получить разрешение на работу Сантоса в Англии.

В результате 18-летний игрок вернется в свой предыдущий клуб «Палмейрас», и все стороны, как сообщается, уверены, что сделка состоится.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама» и забил 8 мячей. Его переход в «Челси» оценивается в 12,5 миллиона евро.

Источник: Globo Esporte
Футбол
ФК Палмейрас
ФК Челси
Андре Сантос
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