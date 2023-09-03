Новичок «Манчестер Сити» Доку подвел итоги своего дебютного матча

Вингер Жереми Доку прокомментировал свой дебютный матч за «Манчестер Сити» в 4-м туре АПЛ против «Фулхэма» (5:1).

«Конечно, я немного нервничал. Но это нормально, ведь это мой первый матч за такой большой клуб. Я отдал все силы», — цитирует Доку City Zone.

«Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Фулхэм» находится на 13-й строчке (4 балла).

Футболист перешел в «Ман Сити» этим летом, подписав пятилетний контракт.