Новичок «МЮ» Антони поделился мнением о Роналду

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Новичок «МЮ» Антони рассказал, что думает о португальском форварде Криштиану Роналду.
«Рад играть с ним в одной команде, я уже сказал ему об этом. Мы хорошо общаемся. Криштиану вселяет в меня уверенность. У меня вообще сложилось впечатление, что мы знакомы очень давно.
У него невероятная карьера, он пример для молодежи. Рад, что он стал частью моей жизни. Мне всего 22 года, так что я могу многому научиться у него», — цитирует бразильца ESPN.
В этом сезоне АПЛ 37-летний португалец провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования