Новичок «МЮ» Антони поделился мнением о Роналду

Новичок «МЮ» Антони рассказал, что думает о португальском форварде Криштиану Роналду.

«Рад играть с ним в одной команде, я уже сказал ему об этом. Мы хорошо общаемся. Криштиану вселяет в меня уверенность. У меня вообще сложилось впечатление, что мы знакомы очень давно.

У него невероятная карьера, он пример для молодежи. Рад, что он стал частью моей жизни. Мне всего 22 года, так что я могу многому научиться у него», — цитирует бразильца ESPN.

В этом сезоне АПЛ 37-летний португалец провел шесть матчей, не отметившись голевыми действиями.