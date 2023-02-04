Новичок «Ньюкасла» Гордон может получить тюремный срок за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав

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Нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон может сесть в тюрьму за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, сообщает The Sun.
В минувший понедельник Гордон был лишен водительских прав на шесть месяцев.
Это стало наказанием для 21-летнего англичанина, который дважды отказался раскрыть личность водителя, управлявшего его автомобилем.
Всего лишь пару дней спустя, в среду, Гордон был замечен за рулем своего черного Mercedes G-Wagon стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. В соответствии с британскими законами Гордону может грозить тюрьма сроком до шести месяцев за подобное правонарушение.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования