Новый тренер «Ливерпуля» Слот хочет видеть в команде игрока, которым интересовался «Зенит»

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в переходе 23-летнего центрального полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю, которым ранее интересовался «Зенит». Об этом сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, нидерландский тренер хочет видеть в команде Кекчю. Слот знаком с его навыками, когда тот выступал за «Фейеноорд» с 2018 по 2023 год.

В апреле СМИ сообщали, что «Зенит» проявляет интерес к Кекчю.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 43 матчах «Бенфики» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Нынешнее соглашение Кекчю с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.