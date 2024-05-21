Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:40

Новый тренер «Ливерпуля» Слот хочет видеть в команде игрока, которым интересовался «Зенит»

Telegram Дзен

Новый главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в переходе 23-летнего центрального полузащитника «Бенфики» Оркуна Кекчю, которым ранее интересовался «Зенит». Об этом сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, нидерландский тренер хочет видеть в команде Кекчю. Слот знаком с его навыками, когда тот выступал за «Фейеноорд» с 2018 по 2023 год.

В апреле СМИ сообщали, что «Зенит» проявляет интерес к Кекчю.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 43 матчах «Бенфики» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Нынешнее соглашение Кекчю с португальским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Зенит
ФК Ливерпуль
Арне Слот
0
Читайте также
Тихонов не преклонил знамя СССР перед президентом США на Олимпиаде-80
Певец Эд Ширан вошел в число крупнейших налогоплательщиков Великобритании
ТАСС сообщил об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Пассажир рейса Singapore Airlines погиб из-за сильной турбулентности
Медведев отметил недействительность итогов конференции по Украине в Швейцарии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Whoscored опубликовал символическую сборную игроков АПЛ сезона-2023/24