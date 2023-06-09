Новый тренер «Тоттенхэма» Постекоглу впервые обратился к болельщикам команды

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу выступил с обращением к фанатам клуба.

«Здорово наконец начать работу в качестве менеджера этого великого футбольного клуба. Я действительно с нетерпением жду возможности приступить к выполнению наших задач. Надеюсь вы все сможете гордиться и восхищаться нашей командой.

Поэтому я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами на стадионе, когда стартует наша первая домашняя игра», – сказал Постекоглу в заявлении, которое опубликовала пресс-служба «шпор».

«Тоттенхэм» объявил о назначении 57-летнего специалиста 6 июня. Ранее Постекоглу возглавлял «Селтик».

В прошедшем сезоне лондонцы заняли восьмое место в турнирной таблице АПЛ, не попав в еврокубки в следующем сезоне.