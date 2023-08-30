Нунес снова пропустил тренировку «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Маттеус Нунес продолжает забастовку из-за интереса «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации источника, Нунес не явился на тренировочную базу клуба в воскресенье и понедельник. Также футболист не играл в матче 2-ого раунда Кубка лиги против «Блэкпула» (5:0).

Ожидается, что Нунес не будет тренироваться до тех пор, пока не закроется трансферное окно или не будет согласована сделка по его уходу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сделает новое предложение «Вулверхэмптону» по 24-летнему португальцу.

В сезоне-2022/23 Нунес сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 2 мяча. Его действующий контракт с «волками» рассчитан до 30 июня 2027 года.