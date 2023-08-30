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Сегодня, 15:25

Нунес снова пропустил тренировку «Вулверхэмптона»

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Полузащитник «Вулверхэмптона» Маттеус Нунес продолжает забастовку из-за интереса «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации источника, Нунес не явился на тренировочную базу клуба в воскресенье и понедельник. Также футболист не играл в матче 2-ого раунда Кубка лиги против «Блэкпула» (5:0).

Ожидается, что Нунес не будет тренироваться до тех пор, пока не закроется трансферное окно или не будет согласована сделка по его уходу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сделает новое предложение «Вулверхэмптону» по 24-летнему португальцу.

В сезоне-2022/23 Нунес сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 2 мяча. Его действующий контракт с «волками» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 - : -
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
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