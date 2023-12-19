Нуну Эшпириту Санту близок к подписанию контракта с «Ноттингем Форест»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту в ближайшее время возглавит «Ноттингем Форест», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 49-летний португалец прямо сейчас летит в Англию, где он должен подписать контракт с клубом.

Сейчас «Ноттингем Форест» возглавляет Стив Купер. После 17 туров «лесники» с 14 очками занимают 17-е место в АПЛ.

Последним местом работы Нуну был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в ноябре. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».