Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером АПЛ в марте

Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту признан лучшим тренером АПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги.

В марте команда под руководством 51-летнего португальского специалиста одержала победы над «Манчестер Сити» (1:0) и «Ипсвич Таун» (4:2).

Для Эшпириту Санту это уже третья награда в этом сезоне, ранее он признавался тренером месяца в октябре и декабре.

После 30 туров «Ноттингем Форест» занимает третье место в чемпионате Англии с 57 очками. Команда отстает от «Арсенала», идущего на второй строчке, на четыре балла.