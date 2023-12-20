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Сегодня, 13:00

Нуну Эшпириту Санту стал новым главным тренером «Ноттингем Форест»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нуну Эшпириту Санту.
Фото ФК «Ноттингем Форест»
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«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера клуба.

49-летний португалец подписал контракт на два с половиной года. Он дебютирует во главе команды в матче против «Борнмута» в 18-м туре АПЛ, который пройдет в субботу, 23 декабря.

Последним местом работы Нуну был саудовский «Аль-Иттихад», который он покинул в ноябре. До этого он тренировал «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон», «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве».

19 декабря «лесники» объявили об уходе Стива Купера, который возглавлял команду с сентября 2021 года. После 17 туров «Ноттингем Форест» 14 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Ноттингем Форест
Нуну Эшпириту Санту
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