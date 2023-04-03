Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:26

Невилл: «Вегхорст недостаточно хорош, чтобы быть форвардом «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о проблемах клуба с форвардами.

«Они потеряли Роналду, они потеряли Кавани летом, а Марсьяль получил травму. Вы не можете играть без центрального нападающего. Очевидно, что Вегхорст недостаточно хорош, чтобы быть форвардом «Манчестер Юнайтед». Но им нужно было усиление в январе», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в январе арендовал форварда сборной Нидерландов у «Бернли» до конца сезона. Вегхорст провел за манкунианцев 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Ваут Вегхорст
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Все лучше и лучше». Медведев стал королем харда
У «Монако» — волевая победа. У Головина — шедевральный голевой пас
Китай впервые за почти 60 лет занял нейтралитет по Курильским островам
В НАК заявили о причастности спецслужб Украины и ФБК к убийству Татарского
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Люк Шоу подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»