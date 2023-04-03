Невилл: «Вегхорст недостаточно хорош, чтобы быть форвардом «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о проблемах клуба с форвардами.

«Они потеряли Роналду, они потеряли Кавани летом, а Марсьяль получил травму. Вы не можете играть без центрального нападающего. Очевидно, что Вегхорст недостаточно хорош, чтобы быть форвардом «Манчестер Юнайтед». Но им нужно было усиление в январе», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в январе арендовал форварда сборной Нидерландов у «Бернли» до конца сезона. Вегхорст провел за манкунианцев 19 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.