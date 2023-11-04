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«Ньюкасл» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Бесплатная видеотрансляция матча «Ньюкасл» — «Арсенал» начнется в 20.30 мск 4 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Габриел Мартинелли.
Габриел Мартинелли.
Фото AFP
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4 ноября «Ньюкасл» на своей арене «Сент-Джеймс Парк» сыграет против лондонского «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в городе Ньюкасл в субботу. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ньюкасл» — «Арсенал» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет бесплатная видеотрансляция матча АПЛ в прямом эфире.

Команда тренера Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами. «Ньюкасл» расположен на шестой строчке с 17 очками.

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Футбол
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