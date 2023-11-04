4 ноября «Ньюкасл» на своей арене «Сент-Джеймс Парк» сыграет против лондонского «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет в городе Ньюкасл в субботу. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ньюкасл» — «Арсенал» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В социальной сети «ВКонтакте» пройдет бесплатная видеотрансляция матча АПЛ в прямом эфире.

Команда тренера Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 24 баллами. «Ньюкасл» расположен на шестой строчке с 17 очками.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.