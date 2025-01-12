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Сегодня, 19:54

«Ньюкасл» обыграл «Бромли» в Кубке Англии и одержал восьмую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ньюкасл» дома победил «Бромли» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 3:1.

Победу «сорокам» принесли голы Льюиса Майли (16-я минута), Энтони Гордона (пенальти, 49-я) и Уильяма Осулы (61-я). Единственный мяч гостей забил Кэмерон Конгрив (8-я).

«Ньюкасл» одержал восьмую подряд победу во всех турнирах вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Бромли» вылетел из турнира.

Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
3:1
Бромли

Также в следующую стадию Кубка Англии прошли «Кристал Пэлас» и «Ипсвич Таун». Команды АПЛ обыграли «Стокпорт» (1:0) и «Бристоль Роверс» (3:0) соответственно.

Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:0
Стокпорт Каунти
Англия. Кубок. 1/32 финала
12 янв, 18:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
3:0
Бристоль Роверс

Футбол
ФК Ипсвич Таун
ФК Кристал Пэлас
ФК Ньюкасл Юнайтед
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