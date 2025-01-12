«Ньюкасл» обыграл «Бромли» в Кубке Англии и одержал восьмую победу подряд

«Ньюкасл» дома победил «Бромли» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 3:1.

Победу «сорокам» принесли голы Льюиса Майли (16-я минута), Энтони Гордона (пенальти, 49-я) и Уильяма Осулы (61-я). Единственный мяч гостей забил Кэмерон Конгрив (8-я).

«Ньюкасл» одержал восьмую подряд победу во всех турнирах вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Бромли» вылетел из турнира.

Также в следующую стадию Кубка Англии прошли «Кристал Пэлас» и «Ипсвич Таун». Команды АПЛ обыграли «Стокпорт» (1:0) и «Бристоль Роверс» (3:0) соответственно.