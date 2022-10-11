«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с форвардом Уилсоном

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«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с нападающим Каллумом Уилсоном, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, новое соглашение с 30-летним англичанином будет действовать до конца июня 2026 года, футболисту поднимут зарплату.
Уилсон выступает за «Ньюкасл» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за «сорок».
Нынешний контракт форварда действует до конца июня 2024 года.
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