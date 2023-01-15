Сегодня, 18:58
«Ньюкасл» с минимальным счетом победил «Фулхэм» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ.
Решающий гол на 89-й минуте встречи забил форвард «сорок» Александер Исак.
Причем в первом тайме нападающий «Фулхэма» Александр Митрович не реализовал пенальти.
«Ньюкасл» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Фулхэм» прервал серию из четырех побед подряд и остался шестым (31 очко).
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Основные источники исследования