«Ньюкасл» с минимальным счетом победил «Фулхэм»

«Ньюкасл» с минимальным счетом победил «Фулхэм» (1:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Решающий гол на 89-й минуте встречи забил форвард «сорок» Александер Исак.

Причем в первом тайме нападающий «Фулхэма» Александр Митрович не реализовал пенальти.

«Ньюкасл» набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Фулхэм» прервал серию из четырех побед подряд и остался шестым (31 очко).