«Ньюкасл» готов летом заплатить 50 миллионов евро отступных за Дембеле

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«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Контракт Дембеле включает пункт о выкупе летом в размере 50 миллионов евро, и «Ньюкасл» готов заплатить его.
При этом 25-летний француз намерен продлить контракт с испанским клубом.
В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его действующий контракт истекает в июне 2024 года.
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Основные источники исследования