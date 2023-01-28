«Ньюкасл» готов летом заплатить 50 миллионов евро отступных за Дембеле

«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Контракт Дембеле включает пункт о выкупе летом в размере 50 миллионов евро, и «Ньюкасл» готов заплатить его.

При этом 25-летний француз намерен продлить контракт с испанским клубом.

В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его действующий контракт истекает в июне 2024 года.