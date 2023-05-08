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Сегодня, 10:24

«Ньюкасл» готов предложить Рафиньи 12 миллионов евро за сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Рафинья может уйти из клуба в следующем сезоне.

По данным SportWitness, фаворитом на приобретение 26-летнего игрока является «Ньюкасл». «Сороки» готовы предложить бразильцу 12 миллионов евро за сезон (230 тысяч евро в неделю), чтобы переманить его в АПЛ.

Ранее сообщалось, что бразильцем также интересуются «Челси» и «Арсенал».

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Контракт до лета 2027 года.

Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
ФК Барселона
ФК Ньюкасл Юнайтед
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