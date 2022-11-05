«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 11:14
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи заявил, что клуб готов вернуть вратаря Мартина Дубравку из «Манчестер Юнайтед».
«Конечно же, наши двери всегда открыты. Многие зависит от самого Мартина. Не знаю, какая у него ситуация в нынешней команде, но мне нравится Дубравка и как футболист, и как человек. Он отлично провел прошлый сезон за нас. Мартин — невероятный голкипер. Мы с ним обязательно пообщаемся в правильное время», — приводит Goal слова Хоуи.
«Манчестер Юнайтед» арендовал Дубравку у «Ньюкасла» минувшим летом. Согласно сделке, «МЮ» будет обязан выкупить 33-летнего словака, если он проведет на поле определенное число минут. На данный момент вратарь еще ни разу не сыграл за «красных дьяволов».