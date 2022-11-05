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Сегодня, 11:14

«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи заявил, что клуб готов вернуть вратаря Мартина Дубравку из «Манчестер Юнайтед».

«Конечно же, наши двери всегда открыты. Многие зависит от самого Мартина. Не знаю, какая у него ситуация в нынешней команде, но мне нравится Дубравка и как футболист, и как человек. Он отлично провел прошлый сезон за нас. Мартин — невероятный голкипер. Мы с ним обязательно пообщаемся в правильное время», — приводит Goal слова Хоуи.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Дубравку у «Ньюкасла» минувшим летом. Согласно сделке, «МЮ» будет обязан выкупить 33-летнего словака, если он проведет на поле определенное число минут. На данный момент вратарь еще ни разу не сыграл за «красных дьяволов».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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