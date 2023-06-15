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Сегодня, 20:55

«Ньюкасл» готовит предложение «Арсеналу» по трансферу защитника Тирни

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» готовит официальное предложение по трансферу защитника «Арсенала» Кирана Тирни.

Как сообщает Football Insider, игрок заинтересован в переезде поближе к родному Глазго, проведя четыре сезона в Лондоне и уступив место в команде Александру Зинченко.

Также информируется, что за ситуацией с 26-летним игроком следят «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Тирни в сезоне-2022/23 сыграл за «Арсенал» 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Крис Тирни
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
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