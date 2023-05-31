«Ньюкасл» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мактоминея

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 26-летний игрок остается в списке кандидатов в «Ньюкасл» — его ценит главный тренер клуба Эдди Хау, который хотел заполучить футболиста еще в январе. «МЮ» пока не принял никакого решения по поводу полузащитника, это будет зависеть от планов Эрика тен Хага.

Мактоминей выступает за основную команду «МЮ» с 2017 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.