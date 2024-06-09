«Ньюкасл» хочет приобрести Траффорда из «Бернли»

Вратарь «Бернли» Джеймс Траффорд может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, на 21-летнего англичанина претендует «Ньюкасл», который предложил за игрока около 19 миллионов евро. Ранее Траффорд был включен в расширенный состав сборной Англии на Евро-2024, однако не попал в итоговый список.

В минувшем сезоне Траффорд провел 28 матчей, в которых два раза сыграл на ноль и пропустил 62 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.