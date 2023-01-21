«Ньюкасл» хочет взять в аренду Зиеша

«Ньюкасл» готов сделать предложение «Челси» о подписании полузащитника Хакима Зиеша на правах аренды, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, переход Нони Мадуэке из ПСВ в стан «синих», вероятно, повлечет за собой уход Зиеша. «Ньюкасл» готов его арендовать.

29-летний футболист играет за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.