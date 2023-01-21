«Ньюкасл» хочет взять в аренду Зиеша

21 января, 23:51
«Ньюкасл» готов сделать предложение «Челси» о подписании полузащитника Хакима Зиеша на правах аренды, сообщает GiveMeSport.
По данным источника, переход Нони Мадуэке из ПСВ в стан «синих», вероятно, повлечет за собой уход Зиеша. «Ньюкасл» готов его арендовать.
29-летний футболист играет за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования