«Ньюкасл» хочет заполучить полузащитника «Сити» Филлипса

«Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает The Sun.

По данным источника, 27-летний футболист хочет получить больше игрового времени, чтобы обеспечить себе место в составе сборной Англии на Евро-2024 в следующем году, поэтому готов на смену клуба.

В сезоне-2023/24 Филлипс сыграл за «Сити» 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.