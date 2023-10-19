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Сегодня, 07:47

«Ньюкасл» хочет заполучить полузащитника «Сити» Филлипса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса, сообщает The Sun.

По данным источника, 27-летний футболист хочет получить больше игрового времени, чтобы обеспечить себе место в составе сборной Англии на Евро-2024 в следующем году, поэтому готов на смену клуба.

В сезоне-2023/24 Филлипс сыграл за «Сити» 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
Калвин Филлипс
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