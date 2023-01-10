«Ньюкасл» и «Арсенал» претендуют на защитника «Барселоны» Бальде

«Ньюкасл» и «Арсенал» интересуются защитником «Барселоны» Алехандро Бальде, утверждает Sport.es.

Английские клубы рассматривают возможность покупки 19-летнего испанца, с которым каталонцы не могут продлить контракт из-за финансовых проблем. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2024 года.

Бальде — воспитанник «Барселоны», в сезоне-2022/23 он сделал 3 голевых передачи в 19 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.