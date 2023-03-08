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Сегодня, 14:20

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» интересуются Маунтом

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт может сменить клубную прописку в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

Хавбек не может договориться с «аристократами» о подписании нового контракта, его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

По информации издания, «Ньюкасл» и «Ливерпуль» пристально следят за ситуацией и планируют отправить предложения летом.

В текущем сезоне 24-летний хавбек сыграл за «Челси» 32 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.

Мейсон Маунт
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