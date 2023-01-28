«Ньюкасл» летом попытается купить Лукаку у «Челси»

В летнее трансферное окно «Ньюкасл» может сделать предложение по трансферу нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Calciomercato.

«Интер» может отказаться от идеи продления аренды 29-летнего форварда из-за регулярных травм бельгийца.

В сезоне-2022/23 из-за проблем со здоровьем Ромелу Лукаку принял участие только в 7 матчах «Интера» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 2 гола и 1 результативный пас.

Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.

В «Ньюкасле» считают, что Лукаку является нападающим «правильного профиля» для их клуба, и готовы удовлетворить все финансовые запросы «Челси».

Контракт Лукаку с «синими» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.