«Ньюкасл» летом попытается подписать полузащитника «Лестера» Мэддисона

«Ньюкасл» в летнее трансферное окно постарается подписать полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» сделают предложение 26-летнему англичанину в конце сезона. Один из основных принципов «Ньюкасла» заключается в том, чтобы подписывать игроков, которые действительно хотят играть за клуб.

Действующий контракт Мэддисона рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 9 голевых передачи. На чемпионате мира-2022 он был в заявке сборной Англии, но на поле не выходил.