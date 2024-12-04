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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся в чемпионате Англии 4 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Ньюкасл» и «Ливерпуль» встретятся в 14-м туре АПЛ в среду, 4 декабря. Игра, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия), начнется в 22.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. Смотреть английский футбол бесплатно можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Изучайте ключевые события и результат игры «Ньюкасл» — «Ливерпуль» в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 22:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

После 13 туров «Ньюкасл» с 19 очками занимал 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Ливерпуля» — 34 очка и первое место. В предыдущем матче «сороки» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» 30 ноября (1:1), а «красные» победили «Манчестер Сити» 1 декабря (2:0).

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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