Сегодня, 17:40
«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграют в 12-м туре чемпионата Англии в субботу, 22 ноября. Начало матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 20.30 по московскому времени.
В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.
После 11 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 12 очков и занимает 14-е место, у «Манчестер Сити» — 22 очка и вторая строчка в таблице.
Инсайды на Футбол/
_Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
22.11.2025