«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграют в 12-м туре чемпионата Англии в субботу, 22 ноября. Начало матча на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 20.30 по московскому времени.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 12-й тур.

22 ноября, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)

После 11 туров чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 12 очков и занимает 14-е место, у «Манчестер Сити» — 22 очка и вторая строчка в таблице.