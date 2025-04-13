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13 апреля, 16:10

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» будут играть в чемпионате Англии 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» в 32-м туре чемпионата Англии пройдет в воскресенье, 13 апреля. Начало игры на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Англия) — в 18.30 по московскому времени.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций АПЛ. В прямом эфире чемпионат Англии показывают тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и платформы VK Видео.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур.
13 апреля, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:1
Манчестер Юнайтед

«Ньюкасл» в предыдущем туре выиграл у «Лестера» (3:0) и с 53 очками занимал седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ман Юнайтед» после ничьи с «Манчестер Сити» (0:0) шел 13-м с 38 очками.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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