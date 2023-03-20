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Сегодня, 17:31

«Ньюкасл» может летом подписать полузащитника «МЮ» Мактоминея

Мария Гусева
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«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминея, сообщает The Telegraph.

По данным источника, главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что у 26-летнего шотландского хавбека есть физические данные, чтобы помочь его команде. «Сороки» планируют сделать предложение игроку летом.

Мактоминей выступает за основную команду «МЮ» с 2017 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Мактоминей провел за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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